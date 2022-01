KUULA SAADET | Milline fantastiline elund on maks ja kuidas selle eest parimal viisil hoolitseda

Peamisteks maksakahjustajateks on alkohol, ebatervislik toit, mitmed medikamendid ja infektsioonid. Dr Laasik lisab nimekirja veel autoimmuunhaigused, mille põhjustajaks on inimorganism ise. Suure osa maksa kahjustavatest faktoritest saame me siiski ise ära hoida või muuta. Maksal on ka võime regenereeruda, kui kahjulik faktor kaob.

Kindlasti tuleb nimetada seda, et maks ei saa valutada - selles puuduvad valuretseptorid. Nii on võimalike haiguste avastamine keerulisem, abi on siin oma tervise rutiinsest kontrollist. Maksa puhul ei pruugi tavaline vereproov anda veel täpset diagnoosi, aga kui mingid markerid viitavad sellele, et organi funktsioonid on häirunud, saab asja edasi uurida.

Kuulake saadet, kus on maksast ja kõigest sellega seonduvast rohkem juttu.