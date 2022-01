Lii Sammler: pärast haldusreformi ei kõlba teehooldus enam kuskile

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Suurte valdade ametimehed ei tea valla teise nurga teedest tihtipeale miskit. Nad ei tea, mis on erateed, mis valla- ja mis riigiteed. Kuhu peab sisse pääsema piimaauto või prügiauto, milline tee viib inimesteni, kel on vaja iga päev kodust välja tööle saada.

Vallateede hooldajad on leitud hanke käigus, kus kriteeriumiks vaid odavus, mitte see, et teenus ka tegelikult valla elanikeni jõuaks. Minu tuttavad on tänavu talvel juba mitu korda hanges istunud, kuigi kõik oskavad sõita ja lund polegi ju hirmus palju tulnud. Praegused teehoolduspiirkonnad on lihtsalt liiga suured.

Isegi juhul, kui vallaametnik on igati vastutulelik ning teehooldajad täis parimat tahtmist, ei suuda nad piirkonna suuruse tõttu vajalikke teid tarviliku ajaga lahti ajada. Ja kriitiline pole mitte seaduslik aeg – 24 tundi pärast tuisu lõppu –, vaid reaalselt liikumiseks vajalik aeg.