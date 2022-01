Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

73% Maalehe lugejatest leidis, et kiirteste ega ka koroonapassi nõuet pole üldse vaja ning COVID-tõendi küsimine tuleks kiiremas korras kaotada. “See on ulmeline, kui palju miljoneid on valitsus kulutanud kolmepealise lohega võitlemiseks. Nagu näha, siis tulutult. Testide tegemine võiks jääda tervishoiutöötajate, haiglatesse saabuvate patsientide ja hooldekodude kaitseks, nagu see on Suur­britannias,” kirjutas üks lugeja. Ta leidis, et pigem tuleks tähelepanu suunata spetsiaalsete nakkusosakondade laiendamisele. “Elu peaks edasi minema piiranguteta!” märkis arvamuse avaldaja. “Kaks aastat oleme selles elanud. Aitab ka!” kirjutas teine lugeja.