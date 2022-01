Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kui Ukrainas läheb lahti täiemõõduline sõjategevus, ei tähenda see küll, et Eesti oleks sõdiv riik, aga ikkagi see toob otseseid mõjusid meist igaühele. Eelkõige tabavad Eestis inimesi majanduslikud tagajärjed. Kes on hiljuti vaadanud oma pensionisamba numbreid, võib märgata, et osa kogutust on viimaseil päevil haihtunud – väärtpaberiturg elab sõjaootuse tähe all. Ostsin hiljuti pesumasina ja pakendilt selgus, et aparaat on koostatud Ukrainas. Energiaturul toimuvatest mullistustest ei maksa vist siinjuures rääkima hakatagi. Hetkel jääb veel loota mingile imele, et see lavale tassitud päratu suur püss ikkagi ei tee etenduse käigus pauku.