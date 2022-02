Kuidas saladuslik Inturisti giid Pärnut avastas

Ja nii me sõitu alustasime. Inturisti giidiks osutus ülesmukitud beibe, kes leidis kohe ühise vene keele bulgaarlastest noormeestega. Pärnusse jõudmisel oli tema esimene küsimus: kus asuvad Tallinna väravad? Oli ilmne, et Pärnut ta ei tunne, see-eest lõunalauas kohvikus oli esimesena kohal. Seal avastas, et vasakule paigutatud leivataldrik on valel kohal ja tõstis selle keskele. Bulgaarlastest noormehed järgisid tema eeskuju ja tõstsid ka leivataldrikud ringi. Kaks ettekandjat vihjasid sellele eesti keeles ning giid tõstis leivataldriku tagasi, ka noormehed järgisid giidi tegevust. Pikal tagasiteel ikka Paide kaudu leidis giid sobiva tukkumiskoha noormeeste keskel.