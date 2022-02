Praeguste elektri hindade juures ei raatsi isegi särtsu saada!

„Vaatan, et otse läbi heinamaa läheb lai tee, liipreidki kohati näha. Paistab, et sellest tee rajamisest on üksjagu aega möödas – rohi võtab võimust, aga heinategemist tee vist ikka segab. Mis tee see on ja kuhu see viib?“ tahtis võõras teada.

„See on riigivalitsuse kavandatud ja ehitatud raudtee kaubavedude tarvis. Esiti ikka kaubarongid liikusid, aga siis jäi neid aina vähemaks, lõpuks kadusid hoopis ära. Ju said kaubad otsa, mida vedada. Me külameestega viisime siis kärudega esialgu mööda seda teed kaugematele põldudele sõnnikut, nüüd puudub vajadus sedagi teha. Laseme osa põlde metsaks kasvada, tuleb ehk kasulikum. Aga see kitsuke sissetallatud rada, mis mööda endist raudteed läheb, seda kaudu käib meie küla rahvas naaberküla poest söögi- ja joogipoolist ostmas. Meil endil külas poodi pole ja seda teed mööda on hoopis otsem minna. Ennemalt oli ka tee naaberkülasse olemas, aga too käis suure ringiga. Nii et asja eest ikka see raudtee,“ ütles külamees ja asus siis jälle niitma.