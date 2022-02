Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Kogutud Harala elulugude” raamat ilmus üsna pea pärast Mats Traadi 85. sünnipäeva. Selle andis välja kirjastus Ilmamaa. Kuna mulle on Harala elulood olnud tähtis lugemine (arvan, et kusagil läinud sajandi seitsmekümnendate keskpaigast), tundsin Traadiga sünnipäevaintervjuud tehes nende vastu huvi. Usun, et mis tahes kirjanik oleks ajakirjanikule rääkinud, et kohe-kohe ilmub selline suur kogu. Mats Traat ei rääkinud sellest sõnagi.