Vene kultuuriinimesed avaldavad arvamust sõja vastu, kuigi neid on hoiatatud, et seda käsitletakse riigireetmisena

Venemaa suurte teatrite logodele on ilmunud rahutuvi kujutised. Vene väga tuntud teatrikriitik Tatjana Tihhonovets, kes elab Permis, kirjutas tekkinud olukorda silmas pidades: „Ärme hakka üksteist sõnadega tapma. Ka see on ohtlik.” Facebookis liikus ringi linna kultuuriosakonna kiri, kus keelatakse teatrite töötajatel midagi seoses Ukraina sõjaga kommenteerida. Kiri kinnitas, et see on riigireetmine.