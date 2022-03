Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Looduskaitsjate nõudmised aina laienevad. Enam ei piisa kaitstavatest aladest, nüüd on majandamisest väljas ka potentsiaalsed ja planeeritavad alad. Ka need aina paisuvad, sest “looduslikkus tähendab, et viimastel aastakümnetel ei ole metsa hooldatud”.

Metsaomaniku kasvatatud majandusmets, mis pärast viimast harvendust on küpseks saamas ja ootab uuendusraiet, kuulub looduskaitse poolt rekvireerimisele selle eest, et metsaomanik on järginud seadusi ning pole seal ülearu palju raiumas käinud.

Inimesed võivad soovida mida tahes, nende mõju on aga erinev. Anneli Palol on väga suur võim.