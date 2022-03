Oluline on investeeringute, tehnoloogia, majanduskoostöö sulgemine. Vene majandus lihtsalt jookseb kinni, sest harjunud rööpad ei vii enam edasi. See kõik peab jõudma olukorrani, kus Venemaal pole võimalik sõda jätkata, sest selles tagalas, mis peaks “erioperatsiooni” varustama ja hooldama ning toetama, valitseb kaos.

Tunnistagem, et sanktsioonid löövad ka neid, kes neid rakendavad. Lääneriigid ei saa nüüd paljut sellest, mida nad Venemaalt on harjunud ostma. Seda ei ole vähe: teras, teised metallid, puit jne. Aga sellest saame üle, peab saama. Need ebamugavused pole võrreldavad pommide ja rakettidega, mida Vene sõjardid saadavad Ukraina linnade, elumajade, inimeste pihta.