Karoliina Ainge: miks sanktsioonid peavad ka lihtinimesi tabama

Me peame suutma tunnistada, et vaikiv enamus toetab agressiivset poliitikat Venemaa „lähivälismaal“. Ja siit tulebki n-ö tavainimesi puudutavate sanktsioonide eesmärk. Eesti, Euroopa ja NATO huvides on, et see vaikiv enamus hakkaks aru saama, mida Putini tegevus tähendab. Kui Gruusia, Ukraina, Süüria, Liibüa, Mali inimeste kannatused on jäänud liiga kaugeks, tuleb kannatus koju kätte tuua.

Kas head Venemaa inimesed saavad meie sanktsioonidega pihta? Jah, saavad küll. Aga miski pole enam aus. Õiglasi lahendusi pole. Me oleme sõjas. Kuniks Ukraina lapsed surevad pommirahe all, peame olema valmis survestama Vene riiki igal võimalusel. Putinil poleks nii lihtne sõdida, kui avalik arvamus sõda ei toetaks.