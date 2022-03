LUGEJA ARVAB | Mida teha 9. mai tähistamisega Eestis?

Lillede asetamisega olid nõus mitmed lugejad. „Kui keegi tahab kuhugi lilli viia, siis seda keelata on nõme,” leidis lugeja. „Lihtsalt lillede panemises küll midagi hullu pole. Vene lippude ja Georgi lintide eest las politsei võtab nende kandjad kinni,” märkis teine. Sellega nõustus ka teine vastaja, kes kirjutas: „Suurejoonelised rongkäigud, miitingud ja muidugi sõjasümbolitega vehkimised tuleks ära nullida.”

„Need medalimehed, kelle jaoks see päev tähtis, on juba teispool vikerkaart. Elus on neid ikka väga vähe,” märkis omakorda üks lugeja. „Las nad panevad oma lilled sinna. Meil on eelkõige vaja võidelda vene propagandaga. Meil tuleb aru saada, et rahvustevaheline lõhe teenib kahjuks idanaabri huve ja lõhestumise pealt saab just propagandat teha.”