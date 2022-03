E-ostuga saab tutvuda 14 päeva jooksul – kuid vastutustundlikult!

Tõesti, ka asja kasutades ei jää tarbija ilma oma 14-päevasest taganemisõigusest. Siin on aga konks – kui kaupa on kasutatud rohkem, kui see on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, vastutab inimene kauba väärtuse vähenemise eest. See tähendab, et ostjal ei ole enam õigust kogu summat tagasi saada. Ostja ja müüja arusaam võivad suurel määral erineda selles osas, kui palju on väärtus paaripäevase kasutamise järel vähenenud, ja vaidlus venib pikaks.