Smartpost Itella – pakkidega toimetamine on lihtsam, kiirem ja mugavam kui kunagi varem

1. Pakenda saadetis korralikult. Pakki komplekteerides võta arvesse, kas saadetis võib olla kergesti purunev ja vajada lisakaitset. Kui saadad mitu asja korraga, siis pakenda need koos suuremasse suletud pakki. Pea meeles, et pakiautomaati ei tohi panna saadetisi, mis sisaldavad kiiresti riknevaid toiduaineid, tule- ja lõhkeohtlikke aineid, raha, relvasid, narkootilisi aineid, vastava pakenduseta teravaid esemeid, elustaimi ja loomi/linde, lekkivas anumas vedelikke ja isikut tõendavaid dokumente.

Veelgi parema kasutajakogemuse loomiseks lõi Smartpost Itella iseteeninduskeskkonna, kus saab pakkide saatmist vormistada – sisestada nii saaja kui ka saatja andmed ja tasuda saatmise eest. “E-teenuste kasutamine on Eesti elanikele omaseks saanud, mistõttu otsustasime viia ka pakkide saatmise iseteeninduskeskkonda. See muudab pakkide saatmise veelgi kiiremaks, kuna paki saatmise saab enne pakiautomaati panekut vormistada kas arvutis või nutitelefonis. Samuti saab eelvormistada mitu pakki korraga ning seejärel need pakiautomaadis õigetesse kappidesse panna,” ütles Smartpost Itella kliendikogemuse juht Triin Parmsoo.

Smartposti uut tüüpi valged pakiautomaadid on ilma tsentraalse konsoolita ehk igal kapiuksel on oma lukk koos PIN-klahvistikuga. Seetõttu saab valgest pakiautomaadist samal ajal pakki välja võtta või sinna pakki sisse panna mitu inimest korraga, mis teeb nende kasutamise eriti kiireks ja mugavaks – pakiautomaadi juures ei teki kunagi järjekorda. Samuti on valgete pakiautomaatide uksed varustatud punktkirjaga, mis teeb teenuse kasutamise võimalikuks ka nägemispuudega inimestele.

Itella Estoniale on oluline, et Smartposti pakiautomaatide kasutamine oleks mugav olenemata ilmast. Seetõttu asuvad kõik Smartposti pakiautomaadid siseruumides või uuenduslikes pakimajakestes. “Ilmastikukindlus on oluline, kuna sageli on pakiautomaadiga saadetavad tooted temperatuuritundlikud. Eriti tähelepanelik peaks olema kosmeetikatoodete, toiduainete ja ravimite hoiustamisel,” selgitas Smartpost Itella kliendikogemuse juht ning lisas, et muutlik ilmastik on üks põhjustest, miks siseruumis asuvat pakiautomaati eelistada.

Lisaks sellele, et kahjustada võib saada pakiautomaadis olev kaup, on halbade ilmatingimustega raskendatud ka pakiautomaadi kasutamine. Sisepakiautomaatide puhul võib kindel olla, et paki sisestamist või kättesaamist ei sega tugev vihma- või lumesadu, tuul või ere päike. Ekraani või PIN-klahvistiku kasutamine on tunduvalt mugavam ja saad kindel olla, et sinu kaup ei saa temperatuurikõikumise tõttu kannatada.

Smartposti pakiautomaadid on seal, kus neid vaja



“Pakiautomaatide teenus on oluline ka väiksemates linnades ja asulates, mistõttu oleme lisaks pakiautomaatidele, mis enamasti asuvad kaubanduskeskustes või suuremates kauplustes, toonud turule ka Smartposti pakimajakesed. Pakimajake on eraldiseisev majake, milles paikneb Smartposti valge pakiautomaat. Need oleme paigaldanud kohtadesse, kus sobilike siseruumide leidmine on keerulisem,” sõnas Parmsoo.

Pakimajakeste asukohtade valikul võtame arvesse nii klientide soove kui ka pakiautomaadivõrgustikku laiemalt. Nii saavad kliendid paki saata või kätte saada endale järjest lähemalt. Viimased aastad on näidanud, et lisaks kiirele ja usaldusväärsele pakiveoteenusele soovitakse üha enam pakke tellida kodu lähedal või liikumistrajektooril asuvasse pakiautomaati, et tellitud kaupa oleks võimalikult mugav ja lihtne kätte saada.

Lisaks on võimalik pakkide kättesaamiseks kasutada pakipunkte, mis asuvad väiksemates asulates, kus puuduvad pakiautomaadid. “Kuna väiksemates asulates on pakiautomaatide jaoks sobilikke siseruume keeruline leida, saame pakid inimesteni toimetada kohalike ettevõtete vahendusel. Nii on pakid endiselt siseruumides ja kaitstud,” selgitas Parmsoo. Ta lisas, et paki kättesaamine toimub sarnaselt pakiautomaatidega Smartposti poolt saadetud koodiga, mille alusel pakipunkti töötaja kliendile saadetise väljastab.

Hetkel on Smartpostil 29 pakipunkti



Smartpost jätkab oma pakivõrgustiku pidevat laiendamist, et ka suurema pakiveo nõudlusega piirkondades oleks piisavalt pakiautomaate ning oleks tagatud kiire ja kvaliteetne kliendikogemus.

Smartposti pakipunktid:

Ahula kauplus

Albu kauplus

Anna kauplus

Habaja Tore pood

Hiie pood

Häädemeeste Ehitus

Jõesuu KülaKohvik

Kaalepi kauplus

Kamara HEPA tankla

Kanepi Mini Hiir

Kivi-Vigala kauplus

Kuimetsa kauplus

Laekvere Aldar Market

Laukna HEPA

Lohusuu Aldar Market

Muuga Aldar Market

Noarootsi pood

Pajusti Aldar Market

Roela Aldar Market

Saverna Buffik

Selja Meierei

Sirje Tamme Virtsu Äri

Tudu Aldar Market

Tudulinna Aldar Market

Uhtna pood

Uulu kohvik

Valgu kauplus

Viru-Jaagupi Aldar Market

Võiste Kohvipood