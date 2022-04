10 võimalust juhtimisalaste oskuste arendamiseks

Emotsionaalne intelligentsus . See on võime mõista teiste tundeid ja samaga vastata, kontrollides samal ajal ka oma emotsioone. Emotsionaalne intelligentsus nõuab sügavat eneseteadvust, sotsiaalset teadlikkust, empaatiat ja alandlikkust - kuid seda saab arendada ja harjutada. Uuringud kinnitavad, et emotsionaalne intelligentsus on tähtsam, kui intellektuaalne intelligentsus. Kõrge emotsionaalne intelligentsus on ka otseses seoses juhiks olemisega tööl.

Visioon. Töötajad hoolitsevad küll sageli iseenda ja oma töökaaslaste eest, kuid neil ei pruugi ettevõtte väärtused südames olla. Harva on võimalik leida töötajat, kes suudab sõnastada organisatsiooni eesmärgid ja tõekspidamised, mille heaks nad töötavad. Seetõttu on juhid rohkem kui töötajad - nad kehastavad ettevõtte visiooni. Tõeline juht mõistab põhjalikult ettevõtte missiooni ja usub selle põhiväärtustesse.

Oleme sunnitud arvama, et juhtimist saab tööl saavutada ainult võimupositsiooni kaudu. Tegelikult võib tõeline juhtimine tulla kõikjalt ja seda saab oskusena arendada. See ei ole sinu ametinimetus, mis võimaldab tugevat juhtimist - see on pühendumine positiivsete muutuste loomisele nii endas kui ka teistes.

Ettevõtete brändi identiteet ei ole ainult ettevõtetel endil. Iga töötaja on teatud mõttes oma ettevõtte brändisaadik, mis põhineb tugevustel ja nõrkustel ning parimatel viisidel, kuidas nad saavad ettevõttesse panustada. Tööl juhtimise arendamiseks on oluline olla teadlik oma töökoha brändist. Eeskujulikud juhid esitavad alati küsimusi ettevõtte tegevuse kohta ning võtavad tagasisidet tõsiselt ja professionaalselt. Rääkige oma kolleegidega ja alustage oma tugevate külgede väjatoomist juba täna.

Erakordsed juhid toovad ebakindlasse keskkonda kindlust. See ei tähenda, et sul on kõik vastused erinevatele küsimustele, kuid sul on olemas sisemine veendumus, et leiad lahendusi probleemidele ja murekohtadele. Emotsionaalse vormi võti on olla kõigeks valmis. Kui tood stressirohketesse olukordadesse loovust, huumorit ja uudishimu, pöörduvad teised töötajad ka edaspidi sinu poole, kui asjad muutuvad keeruliseks või kaootiliseks.

Sa ei pea olema tegevjuht ega tippjuht, et õppida, kuidas saada tööl juhiks. Olenemata sellest, millises valdkonnas või ettevõttes töötad, saad järgida neid nippe, et õppida, kuidas olla tööl juht.

5. Ole kasvule avatud

Tõelised juhid kasutavad ka oma eneseteadlikkust ja taiplikkust, et end järjekindlalt kasvatada. Sa ei näe kriitikat ja tagasilööke kui katastroofilisi teetõkkeid, vaid kui viisi, kuidas ennast ja oma olukorda parandada. Kui lihvid pidevalt oma oskusi ja arendad uusi, järgid kasvamise mõtteviisi. Kui püüad end pidevalt paremaks muuta, saad ületada takistusi, milleks varasemalt arvasid, et ei ole võimeline, ning astud üles soovitud tuleviku loomiseks.

6. Toeta teisi

Tõeline juht on suurepärane abistaja. Kas julgustad teisi kolleege sõna võtma? Kas tunnustad neid avalikult, kui nad teevad suurepärast tööd? Kuulad hea meelega, mida kolleegid räägivad, selle asemel, et ikka ja jälle oma arvamust avaldada? Suudad suurepäraselt töökoha usalduse loomise ja teistega suhte loomisega? Tõeline juht mõistab, et kui inimesi premeeritakse edusammude eest ja neid järjepidevalt austatakse, suureneb omakorda ka nende soov edu saavutada.

7. Mõtle strateegiliselt

Tööl juhiks olemine nõuab leidlikkust - nii isiklike eesmärkide saavutamisel kui ka meeskonnana. See ei tähenda, et vähemaga peaks tegema rohkem. See tähendab strateegilist mõtlemist ja eesmärgipärasust - plaani, mis viib teid kollektiivselt oma eesmärkideni, ja otsustavust see plaan ellu viia. Meeskonna jaoks tähendab see igaühe potentsiaali äratundmist ja teadmist, kuidas ülesandeid delegeerida, et oma meeskonna tugevaid külgi parimal viisil ära kasutada. Strateegilise mõtlemise oskused on ka üks parimatest võimalustest, kuidas luua oma organisatsioonile lisaväärtust.

8. Ole innovatiivne

Edukad ettevõtted on uuendusmeelsed. Pole vahet, kas töötad idufirmas või pitsarestoranis - organisatsioonid, kes leiavad võimaluse värskete ideedega eristuda, jäävad ellu. Kui mõtled, kuidas saada tööl juhiks, ära vaata oma kujutlusvõimest kaugemale: üks efektiivsemaid strateegiaid on loovatesse ideedesse panustamine, mis suurendavad edu ja parandavad ka ettevõtte tulemusi.

9. Võta rohkem vastutust

Kui oled arendanud oma suhtlemisoskusi, õppinud delegeerima ja panustad uuenduslike ideedega, siis oled valmis ka tööalaselt oma vastutust suurendama. Oled juba pannud oma meeskonna maksimaalse efektiivsusega tööle, nii et sul on aega uute asjade õppimiseks ja millegi innovatiivse loomiseks. Võttes arvesse sinu pingutusi, märkavad ka teised sinu rasket tööd ja pühendumust, seega ära karda küsida juurde rohkem vastutust.

10. Leia endale mentor

Öeldakse, et kui soovid elada erakordset elu, siis ümbritse end inimestega, kes muudavad sind paremaks. Seepärast tasuks leida endale mentor, kes aitab sul oma unistusi saavutada. Nii püsid inspireerituna ja toidad oma meelt, töötades koos mentoriga oma eesmärkide nimel ning leides erinevaid võimalusi, kuidas oma elu paremaks muuta.

Juhtimisoskus on võime, mida saad kasutada kaastöötajate suunamiseks eesmärkide ja edukate tulemuste saavutamisel. Olenemata sellest, kas juhid mõnda kolleegi või projekti, võib sinu initsiatiiv inspireerida ka teisi oma eesmärkideni jõudma. Arenenud juhtimisoskused aitavad sul ka iseennast enesekindlalt juhtida ning soodustavad paremat organisatsioonikultuuri kolleegide seas.

