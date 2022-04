Toomas Paul: kes on inimene, et ta esitab Kõigevägevamale tingimusi?

Keskaegsetel maalidel olid sageli risti kandva Jeesuse tee ääres seismas pürjelid, kes olid maali tellinud. Nad võtsid vaimus sellest osa, seisid Arimaatia Joosepi kõrval, kes aitas kanda Kristuse risti.

Kõik on kokku ime, üleloomulik. Jeesuse lunastustöö eelduseks on inkarnatsioon – igavene Jumal sünnib kaduvaks inimolendiks. See on täiesti kujuteldamatu – kummatigi kristlased usuvad, et Jumal sai inimlapseks, et inimesed võiksid saada Jumala lasteks. Ja kui Kristus oli nii tõeline Jumal kui ka tõeline inimene, siis on paratamatu, et tal tuli ka surmast läbi minna. Kannatada valu ja tunda mahajäetust.

Piltlikult – võiks öelda, et Jumal ei ulata kusagilt kõrgusest meile kätt, et meid tõmmata välja patu ja kurjuse ja surma võimusest, vaid ta tuleb ja võtab sama koorma kanda ka enda peale.

