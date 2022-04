MAALEHT USBEKISTANIS | Uhke karakullkasuka hinda maksavad vastsündinult tapetud talled ja kõrvadeta koerad

Karakullamba nahk on kõige kvaliteetsem kui tall, kellelt see pärineb, on emaüsas enneaegselt surmatud. Tuleb välja, et see on täiesti tavapärane praktika — tiined uted saavad õigel hetkel süsti ja sünnitavad surnud talle. See nülitakse ja lihakeha visatakse minema — seda liha ei saa enam süüa, aga kõige kallim nahk, millest vägevaid mütse ja kasukaid valmistada, on toodetud.