KÜSITLUS | Kas vajame nimekirja Venemaa artistidest, kes ei tohi Eestis üles astuda?

Mai lõpus Tallinnas toimuma pidanud Putini-meelse Vene artisti Filipp Kirkorovi kontserdi piletimüük on peatatud. Korraldajafirma Artmusic veebilehe andmeil on müük seisatud “kuni otsuse vastuvõtmiseni”. Samas on Venemaa sissetungi ja sõda Ukrainas toetavaid Vene artiste terve hulk ning võimalus, et mõni neist tahab esineda Eestis, jääb avatuks. Küsime lugejailt, kas Eestis peaks olema konkreetne nimekiri Vene artistidest, kelle ülesastumine siin pole lubatud?



