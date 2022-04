Piret Tali: kus on minu varjend sõjas?

Lasin sõrmedel käia Ukrainasse varjevõrku punudes ja kuulasin, mida naised räägivad. Üks ütles, et on oma keldrisse pannud magamiskoti ja matkapriimuse. Teisel oli seal elektrigeneraator ja toiduvarud, et vähemalt nädal vastu pidada. Kolmas vaagis oma keldri ventilatsiooni ja veekraani olukorda.