LUGEJA ARVAB | Kas pensioniealistel on tarvis iga viie aasta järel uut ID-kaarti taotleda?

Maaleht on mitmel korral kirjutanud, et uute dokumentide taotlemisel on tekkinud pikad järjekorrad ning lahenduseks ei ole ka aja ette broneerimine, sest esimese vaba aja võib saada alles mitme kuu pärast. Allkirja ja sõrmejälgede andmiseks tuleb ikkagi PPA teenindusse kohale minna. Suuremat tüli võib see kord põhjustada eakatele.