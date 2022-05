Maaleht rajab sellel kevadel katsepõllu

Plaan iseenesest on lihtne ja loodetavasti saab tulemus olema rikkalik. Kostivere kandis renditi kohalikult suurtalunikult Andres Oopkaupilt tüki maad, mis silma järgi tundub umbes 400 ruutmeetrit suur. See saab mai esimesel nädalal üles haritud ja vaguteks aetud. „Projekti idee on omal käel ära katsuda, kui raske oleks perele võimalikult mitmekesist köögivilja kasvatada, millised on õnnestumised ja komistuskivid ning mis pole üldse vähem oluline — kui palju see kõik tegelikult maksma läheb,” selgitab Riikoja.