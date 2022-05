Juhani Püttsepp: kas olete kuulanud, mis heli teeb varbaga edasilükatav toidukorv kaupluse põrandal?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Juhtus siis poes olema pärastlõunane sagin ja kassasaba pikkus küündis kümne meetrini. Et järjekorras seistes käed telefoni kasutamiseks vabaks saada, oli mu ees seisja oma pilgeni täis raske korvi asetanud poepõrandale. Ja siis kostiski see iseäralik sahisev-lohisev hääl, mu ees ja ka taga. Inimesed lükkasid jalaga, kingaotsaga, varbaga edasi oma rikkalikke toidukorve, sedamööda, kuidas järjekord liikus…

Südames tekkis imelik tunne. Mitte et poepõrand must oleks, vaid üks teine küsimus tõusis päevakorrale. Samalaadne sellega, mis tekib kaupluses, kui näed, et keegi leivariiulist kogemata kaks sepikut haarab ja siis ühe tagasi viskab, või kui silmad kassapidajat, kes toidupakkide hunnikut läbi piiksutades neid pakke hoogsalt kui golfipalle lennutab.