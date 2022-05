Millised on põgenikele makstavad toetused ja hüvitised?

Sotsiaalkindlustusameti kõneisik Mona Sõukand ütleb, et kui Ukraina sõjapõgenikul on Eestis saadud ajutine kaitse ja avatud pangakonto, saab pöörduda sotsiaalkindlustusameti poole. Ajutine kaitse annab õiguse saada toetusi ja hüvitisi, pangakonto on vajalik, et oleks, kuhu raha üle kanda.