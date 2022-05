Tauno Vahter: kas kehval ajal on isekas soovida tavalist elu?

Ukrainas algab neljas sõjakuu ja rindest kaugemal on hakanud tekkima mingi uus veider reaalsus. Üsna sageli öeldakse, et sõjaga ei tohi harjuda, aga tegelikult on see juba juhtunud. Subjektiivselt võttes tunnen ise seda nii, et ma ei loe enam sama palju uudiseid, ei vaata enam esimese asjana hommikul uudistelinti ning ei vaata iga päev CNNi, Soome uudiseid ja eri portaale. Tegelikult ma küll vaatan neid endiselt, aga siiski oluliselt vähem.