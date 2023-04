Urmas Reinsalu: juba praegu peame avameelselt rääkima, mis saab Euroopast pärast sõda

„Ma ei ole lahti pakkinudki,“ teatab ta. „Kabinetis on kastid olulisega, need võtan kaasa nii nagu nad majja tõid.“

Midagi traagilist minekus ei ole, selline see ministriamet on. „Ka enne mind siin olnud ministril jäi ju midagi pooleli,“ sõnab ta. Küll on Reinsalu leidnud aega, et mõningatele väliskolleegidele lahkumisel pikemad kirjad saata ning jagada mõtteid sellest, mis on vaja veel kindlasti ära teha ning mis teemad ei tohiks laualt kaduda.