Argo Ideon: vene keele oskust ei tasu alahinnata, kui ebameeldiv „Vene maailmaga“ seonduv poleks

Oma kogemusest. Inka tunnid polnud väga põnevad, kuni ühel hetkel katsusin lugeda raamatuid. Isa raamaturiiulis oli hulk värviliste kaantega Asimovi ja Arthur C. Clarke’i paperback’e ning see oli väga motiveeriv. Keskkoolis olin juba täiesti lugemisvõimeline. Edasi tulid arvutid, mille kõhus vohas totaalne English. Pole vist vaja rõhutada, et inglise keele mõistmine ning enda arusaadavaks tegemine on praeguses maailmas elementaarne ellujäämisoskus.