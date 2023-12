Argo Ideon: jõulud käes, peame rääkima sisustamisest

Igatahes on põhjust rääkida kodusolemise päevade puhul sisustamisest. Mäletan nõukaaja lõppu, mil edu valem oli Tallinna mööblimaja. Oi neid pikki kõndimisringe seal, et saada ette mingi pilt, millist sisustust üldse eksisteerib. Ja pilt ka sellest, mida saada pole - defitsiit ju igal sammul! Kui kohutavalt ebatõhus ja aegaraiskav see kõik oli! Millise vaevaga need mõned asjad tuppa tekkisid.