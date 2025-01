METSA AASTARING | Talvine lumi on väljakutse noorele metsale

Kui elusvõra on mainitust tunduvalt lühem, on metsa hooldamisega hiljaks jäädud ning on suur oht lume vaalimiseks. Taolistele tihedatele puistutele tasub hooldamisega aga läheneda ettevaatlikult – pigem teha hooldustöid sagedamini ning ühe korraga eemaldada vähem puid.

Talvel võiks iga metsaomanik kord või paar oma metsas noorendike seisukorda hinnata. Kui kahju on juba silmaga näha, tasub sulalume ajal võimalusel seda noortelt puudelt maha raputada. Kuna töö on ajamahukas, saab seda teha lähedastes kodumetsades või erilise tähendusega puistutes, nt noorte tammikute puhul. Suurte ja kaugete metsaalade puhul ei ole see mahukas töö mõeldav, jääb üle oodata kevadet ning loota, et lume üle elanud puude valgus- ja kasvutingimusi õnnestub järgmiseks talveks oluliselt parandada.