Keskkonnaamet otsustas: küttida tuleb senisest veelgi rohkem hunte

Põhjendusena toodi välja, et mitmel ohjamisalal on liigi arvukus osutunud kõrgemaks kui varasem arvukushinnang. Lisaks esinevad ohjamisaladel hundikahjustused.

Keskkonnaagentuuri täiendav soovitus tugineb teadmisel, et 121 isendi küttimisel sellise arvukuse juures jääb alles vähemalt 25 (maksimaalne kõikumine ±5) hundipesakonda, mis on piisavalt turvaline arvestades kehtivas suurkiskjate kaitse ja ohjamise tegevuskavas (edaspidi tegevuskava) toodud arvukuse soovitud vahemikku, milleks on 20-30 hundipesakonda.

Täiendavate isendite ära küttimine (p-s 2.5 nimetatud ohjamisaladel) on vajalik eelkõige põhjusel, et tuleval aastal vähendada hundikahjustuste jätkumist ja tekkimise tõenäosust, eriti võttes arvesse asjaolu, et lisaks Lõuna- ja Kesk-Eestile on suur osa hiljutistest kahjustustest toimunud eelkõige eelmainitud, p-s 2.5 mainitud ohjamisaladele jäävates jahipiirkondades. Eeltoodu valguses peab Keskkonnaamet 03.01.2025 korraldusega määratud küttimismahtude muutmist ja suurendamist põhjendatuks.