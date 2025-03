Marju Reitsak: unustage raha, seemneid tuleb koguda!

Viimastel aastatel on lakkamatult räägitud, kuidas toit on julgeoleku osa. Kui aga inimestel puudub oskus ja huvi seemneid kasvõi enda tarbeks ise kasvatada ja koguda, on toidujulgeolek ju ohus. Veelgi enam, kes tahaks leppida sellega, et lapsepõlves kogetud maitseid ei saa enam iialgi tunda?