Roosakas-punakad emasõied on nii väikesed, et kohati tekib tunne, et neid peaks vaatama luubiga. Kui neid aga lähemalt uurida, siis võib märgata, et avanenud õis on nagu mikroskoopiline punane pintslikene. Just nendest emasõitest arenevad vedamise korral sügiseks pähklid.