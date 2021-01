AASTA 2020 | Ralli, kartulisaak, loodusretked ja teised õnnelikud hetked üleüldise masenduse keskel

Alates kevadest, kui e-toidupoodide järjekorrad ulatusid mitme päevani ning seda rõõmu said pruukida vaid Tallinna ja ümbruse elanikud, on toimunud hüppeline areng.

Kui maailmas liikumine oli piiratud, oli paras aeg end koduseinte vahele müürida ja remonti teha. Pandeemia andis tiivad veel ühele nähtusele, mida seni oli Eestis vähe – kaugtööle.

Koroona-aasta kodukontoris või karantiinis andis inimestele rohkem aega oma aia ja peenarde jaoks. Paljud pered on hakanud taas oma kartulit kasvatama.

Tallinna–Tartu maanteel avati augusti keskel pärast kolm aastat kestnud tööd Kose ja Võõbu vaheline uus, neljarajaline maanteelõik.