10 ASENDAMATUT NIPPI | Mida teha ülearuste raamatutega?

Paks ingliskeelne romaan ei mahu enam riiulisse nii, et tema selg jääks lugeja poole. Peab toppima raamatu riiulisse külitsi, niimoodi veel mahub ära. Korratu mulje jääb, aga õnneks ei käi siin korrahoidmise asjus märkusi tegevaid külalisi eriti sageli. Meesterahvale meenub koolipoisiaeg, kui üks koledamaid potentsiaalseid sündmusi oli see, et õpetaja saabub koduvisiidile ning kontrollib, kas noormehe riiulid ja sahtlid on korras. See oli hirm number kaks, kui number üks oli lihtsalt see, et tuleb koll ja viib su minema.

Peab taas läbi viima detsimatsiooni, mõmises mees endamisi. Ehk valima välja 90% raamatuid, mis jäävad alles ning kümme protsenti, mis lähevad ära. Viimati juhtus selline karm sündmus kolme aasta eest ning toona sai lausa sotsiaalmeediasse vastav hädahüüd postitatud, millele tuli umbes poolsada vastust.