Loomingu Raamatukogu kuldsari – lugejate omamoodi soovnimekiri

Kui Loomingu Raamatukogu (LR) 1957. aastal ilmuma hakkas, oli see tõeline sulaaja aken läände, maailmakirjanduse elusa osa juurde. Viimastel aastatel on LRi populaarsus silmaga nähtavalt tõusnud, võib-olla on ka teoste valik olnud jälle intrigeerivam, julgem – ei, kvaliteedi osas pole LR kunagi järele andnud (no nõukogude ajal ilmusid mõned kohustuslikud valimikud vennasrahvaste kirjandusest, üldise kommunistliku pahna seas pole needki kõige hullemad), aga Alain Mabanckou ja Zakes Mda Aafrika-lood, Aleksander Solženitsõni Lenini-raamatud, Mare Kandre ja Ilya Kaminsky poeemid, Albert Engströmi Venemaa-reisikiri, Sergi Žadani postmodernne pilguheit ukrainlaste ellu jne on kõik üle prahi, suurepärased asjad!