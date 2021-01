Peeter Olesk: põllumajandus on ameeriklastele töökohtade ja järelikult sotsiaalkindlustuse probleem

Erinevalt eestlastest käsitavad ameeriklased põllumajandust ühe osana rahvuslikust ja rahvusvahelisest julgeolekupoliitikast. Sealselt põllumajandusministrilt ei nõuta farmerikogemust ega kalurioskusi, sest palju tähtsam võib olla see, kui palju kasvatad vilja bioenergeetika heaks ja kui suur on sinu panus biotehnoloogiasse.

Meie siin ei pea elama nagu ameeriklane seal, ent tuleks üksnes kasuks, kui mõtleksime, miks on Ameerika Ühendriikides loomulik, kui põllumajandusministril on mõnel ta varasemal ametikohal olnud näiteks küllalt selge hariduspoliitika.

Joe Biden on kutsunud oma põllumajandusministriks Iowa osariigi omaaegse kuberneri ja president Barack Obama põllumajandusministri Thomas James Vilsacki. Kas Ta jätkab nüüd seda, mis jäi Obamal pooleli või peab kõigepealt hakkama tegelema Ühendriikide vabakaubanduspoliitikaga põllumajandussaaduste osas või muretsema selle pärast, et USA kliimapoliitikat ja põllumajanduspoliitikat teineteisest lahti ei haagitaks?