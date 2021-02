Jaak Joalale püstitatud monumendi jandi üle on eestlased ja eriti viljandlased saanud imestada juba vana aasta viimasest päevast alates. “Küll on kole!” karjuti nii kõvasti, et Eestimaa igast nurgast hakkas Viljandisse voorima rahvast, kes laulvat imekuju oma silmaga näha tahtis.

Huvitav on see, et samast kohast võeti monument maha ka 1991. aastal.