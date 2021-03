Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Arvutame. Kui inimene on tasuta transpordiga iga päev kokku hoidnud 2 eurot ja käinud aastas bussiga tööl 200 tööpäeva, on kokkuhoid 400 eurot. Umbes kahe ja poole aastaga, mille jooksul tasuta maabussid sõitnud, teeks see kokkuhoiuks 1000 eurot. Märkimisväärne!

Kas mäletate tasuta transpordi kehtestamise järel, 2018. aasta suvel Ida-Virus toimunut?