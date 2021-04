Põnevik hobustest ning kunstimaailma telgitagustest

Esimese sissetuleku teenis Francis vennalt – too pani auhinnaks kuuepennise, kui väikeveli eesli seljas üle farmi aia hüppab. Kuuendal korral see ka õnnestus.

Kuigi Dick Francise või poeg Felixiga kahasse kirjutatud teoseid on eesti keelde tõlgitud 26, leidub neist vaid üksikuid antikvariaadis. Seega on ta populaarne ka siinmail.

Dick Francis jõudis kirjutada 42 krimiromaani, mida on müüdud üle 80 miljoni eksemplari ja tõlgitud 35 keelde.

“Surm kindel” ja ka järgmised raamatud sisaldasid kõiki elemente, mida üks korralik põnevik peab sisaldama – katkematu pinge, hästi välja joonistatud tegelased, kaasahaarav mõrvalugu ning mõistlikul määral sadistlikku vägivalda, et rahuldada lugeja verejanu.

Hobuste ümber moodustunud väike maailm on krimikirjanikule tänuväärne paik inspiratsiooni ammutamiseks, sest seal tiirleb suur raha, ja kus leidub raha, on ka kurjategijaid. Tuleb tunnistada, et Francis on sedavõrd ainukordne, et tema stiili tunneb ilmeksimatult ära ka romaanidest, kus tegevus ei toimu tallides ega võiduajamiste rajal.

“Raami sees” ongi üks neist, millel pole ratsaspordiga otsest sidet, küll aga kaudne – hobuseid maalida armastav kunstnik peab välja aitama sugulase, keda süüdistatakse abikaasa mõrvamises. Mäng läheb mõistagi ohtlikuks, sest sisenetakse kunstivõltsingute karmi maailma ja põigatakse Austraaliasse.

Sel, kes võtab Francise raamatutest esimesena kätte just “Raami sees”, võib tõsiselt üllatuda, et mees pole kunstiteadlane, vaid endine džoki – tema teadmised maalimisest ja kunstiturust on sedavõrd põhjalikud.

Asjatundja mitmel alal

Aga see ongi ehe Francis, kelle kaubamärk on autentsus ja faktitäpsus. Kui lugeja asub pärast “Raami sees” nautimist (pole võimalik, et seda ei naudita) lugema Francise teisigi teoseid, peab ta tõdema: samavõrd täpselt tuuakse temani lisaks võiduajamiste maailmale ka kokandus, ajakirjandus, lennundus, mänguasjandus, veinindus, pangandus, meteoroloogia, klaasipuhumine... Tuleb tõdeda, et Francise raamatud on lisaks põnevuselamuse pakkumisele ka harivad.

Elu lõpuaastad veetis ta vaheldumisi Floridas ja Grand Caymani saarel, sest džokina saadud vigastused vajasid sooja kliimat.