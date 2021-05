Hindrek Riikoja: iga eelarve numbri taga on inimene

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Praegune, Reformierakonna juhitav koalitsioon näitab heaks kiidetud eelarvestrateegiaga, et nende jaoks on kõige tähtsamad numbrid. Ja see, et numbrid kokku jooksevad. Sellele, et iga numbri taga on inimene ja tema saatus, liialt ei mõelda. Kuidas muidu põhjendada seda, et kärpeplaani mõõdetakse sarnase tollipulgaga nii riigikaitsele, huviharidusele, sotsiaalkuludele kui ka betoonile ja kividele.

Päriselus ei ole aga tegu abstraktsete, mingitest ettevõtete kogumitest koosnevate majandusvaldkondadega, vaid reaalsete, luust ja lihast inimestega. Kümned tuhanded neist on kaotanud töö, ülejäänutest on valdav osa pidanud tegema järeleandmisi oma sissetulekutes. Järeleandmised tähendavad väiksemaid kulutusi toidule, lastele, meelelahutusele ja kõigele muule.