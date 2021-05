Kadri Simson Euroopa Liidust: üksi nokitsedes oleks meie seis oluliselt nukram

Isegi ainult külma majanduslikku loogikat kasutades on Eesti võit Euroopa Liitu kuulumisest selge, rääkimata meie paranenud julgeolekust, rahvusvahelise kaalu suurenemisest ning võimalusest rääkida võrdsena kaasa kogu Euroopa arengus.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Mart Helme tegi hiljuti ERRile antud intervjuus avalduse, et ta soovib asutada riigikogus toetusgrupi, mille eesmärk on Eesti lahkumine Euroopa Liidust. Selline poliitiline mängurlus paneb normaalsed inimesed ainult pead vangutama. Mida või kellel on taolisest käigust võita?