Lugeja arvab: suveürituste piletid on läinud liiga kalliks

Katrin avaldas arvamust, et piletihinnad on tegelikult juba ammu liiga kallid. “Aga kui vaadata, kui palju artistid raha tahavad, siis mis korraldajatel üle jääb. Kuid ega artistid rohkem küsi, kui ollakse nõus maksma,” ütles ta, et kuni rahvas käib, seni ka sellise raha eest kontserte tehakse.

Anzelika arvab, et suure raha eest pakutakse vähe elamust: “Enam pole lauludes sõnugi. Lauljad peavad meelde jätma ainult 3–4 lauset, ülejäänu on refrään.”