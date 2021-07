Leedu diplomaat: Minskilt tuleks nõuda ebaseaduslike tegude hüvitamist

Pole juhus, et Leedu, kes asus algusest peale Valgevene rahva, mitte diktaatori poolel, sai esimeseks sihtmärgiks ja kogeb nüüd ebaseaduslike migrantide sissevoolu kolmandatest riikidest. Lisaks juba pikale inimväärikusevastaste kuritegude nimekirjale on Lukašenka režiimist saanud inimkaubanduse vahendaja ja aktiivne toimepanija.

Lukašenka ähvardus Leedut pagulastega üle ujutada on Minski korraldatud rahvusvaheline kuritegu. Valgevene piiri kaudu Leetu suunduva ebaseadusliku rände skeem on järgmine: see algab järjest tihedamate otselendudega Bagdadist ja Istanbulist, tuues nende ja teiste riikide kodanikke Valgevenesse kultuuriturismi ettekäändel. Ebaseaduslikud sisserändajad on pärit peaaegu 40 riigist.

Seejärel toimetatakse Valgevene ametivõimude teadmisel kooskõlastatud jõupingutustega need nn turistid piirialadele, kust nad ebaseaduslikult sisenevad Leedu territooriumile. Nende liikumine toimub suurte rühmadena, kuid Valgevene piiriteenistusele jääb see „märkamatuks“. Rühmade suurus varieerub, kuid on olnud päevi, mil peeti kinni viis ja enam gruppi, milles oli kokku 150 ja rohkem inimest.