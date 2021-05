Argo Ideon: inimrööv otse õhus on jultumuse tipp

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Rahvusvaheline lennundus on väga põhjalikult reguleeritud ja korraldatud valdkond, et oleks tagatud kõige tähtsam: reisijate heaolu ja julgeolek. Reisilennuki sundimine hävituslennuki jõukasutuse ähvardusel maanduma teises riigis on midagi sellist, mis väljub igasugustest lubatavuse raamidest. Nii ei saa rallit sõita, nagu öeldakse.

Seepärast on kohane ning isegi ainuvõimalik, et Euroopa riigid praegu loobuvad Valgevene õhuruumi kasutamisest. Ei ole mõeldav turvaliselt saata lennukitäite kaupa reisijaid sellise riigi kohale, mis tegeleb õhupiraatlusega. Isegi selle hinnaga, et Valgevene vältimine toob paljudele reisijatele ebamugavusi, lennuaeg pikeneb, kütusekulu kasvab. See on vältimatu samm, nagu jalutaja ei lühenda oma teed sellise hoovi kaudu, kus lõriseb näljane koerakari.