Enne homset | Alar Karis: ideaalset kandidaati ei leitagi

"Ma ei oska öelda, keda nüüd erakonnad otsivad. Kuid olen oma elus nii palju kandideerinud, et see tunnetus on mul olemas, et ega parimat ei leitagi. Parim kas ei tule kandideerima või teda ei leita üles. Ideaali ei ole," rääkis Alar Karis intervjuus.

"Ka mul on oma nimekiri neist - mitte väga pikk - kes, ma arvan, võiks olla president, teeks seda tööd väga hästi ja kindlasti võib-olla paremini kui mina. Olukord on alati selline, et valitakse nende hulgast, kelle hulgast valida on."