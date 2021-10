Kasvataja edukas katsetus: uus maasikasaak valmis septembri lõpus

„Sealt tuleb täitsa korralik saak,” hindas kasvataja, lisades, et kokkuvõttes on tegu siiski suhteliselt väikese maasikakogusega, kuna ka taimi oli vähe.

„Iga aasta on näidanud seda, et kesksuvel ei tasu maasikakasvatus end majanduslikult ära, kui kõigil saab korraga mari valmis, ilm läheb kuumaks, tööjõudu ei jagu ja on muud mured,” arutles Paavo Otsus. „Selleks, et ellu jääda, peaks maasikaid saama kas varem või hiljem ja selle pärast me neid katseid teemegi.”