Ruve Schank: kui tahame, et kogu Eestimaal oleks elu, tuleb riigina panustada

Näeme, et maal on küll remonditud koole ja ehitatud moodsaid spordirajatisi, aga inimesed on ikkagi lahkunud ja koole on tulnud sulgeda. Põhjusi on palju. Küsitlused näitavad, et väga oluline on ikkagi sissetulek. Põllumajanduse efektiivistamise tagajärjel “ülearuseks” muutunud töötajatest on paljud läinud Soome või mujale välismaale. Sealt tuuakse-saadetakse küll raha koju, aga tihti lähevad pered lõhki, lapsed jäävad sündimata või lähevad ula peale. Tööd ja halbu transpordivõimalusi peab oluliseks takistuseks üle poole küsitletutest. Sama paljud aga hindavad maal elamist väärtuseks just elukeskkonna tõttu.

Riik optimeerib oma teenuseid ja lähtub paljuski kulutõhususest. Seetõttu koondatakse teenust pakkuvaid punkte just väiksemates kohtades, kus töö intensiivsus on madalam. Kõigepealt tegid seda pangad, sideettevõtted jt. Eks ta üks selline ring ole, kus madu enda saba sööb.