Jõuludeks ilmuv Maalehe horoskoop näitab pöördelisi muutusi uuel aastal

Uskumatul kombel on sääski tõesti juba aastaid vähe. Tänavu nägin vaid üksikud. Võib-olla on asi selles, et kiilid armastavad meie tiiki. Igatahes on neid mitu korda rohkem näha kui sääski. Olen kuulnud, et meie Peraküla sääsepuuduse anomaaliast ollakse teadlik kaugemalgi.

Kas vastab tõele, et Kuresoo on imeline paik, kus ei leidu sääski?

Kaugeltki mitte! Eelkõige on see suvine majutus. Astroloogiast räägime vaid neile, kes küsivad. Turismiettevõtjaks end ei nimeta, see ikka rohkem hobi. Üllatas aga see, et ma ei tüdinenudki suvega majutuse pakkumisega kaasnevast koristamisest-kraamimisest ära. Kuid inimestega suhtlemine on mulle alati meeldinud, meie juurde sattusid äärmiselt toredad, eri rahvusest ja riikidest inimesed.

Töö ei ole ainult kraavi kaevamine, hoopis aru saamine, et kas kaevamine ülepea vajalik on.

Saturn on praegu eriti tähtis, kuna on üks olulisemaid “tegijaid” nii majanduses kui poliitikas. Meil Eestis sai just otsa esimene Saturni ring – 30 aastat taassünnist. Mäletame hästi 1990ndate algust... Alates 2020. aasta märtsist oleme osaliselt samade jõujoonte võimuses.

Teie elumuutuste horoskoobis on tähtis koht ka tuntud inimestel.

Kuna Saturn on sünnikaardis seotud suurimate saavutustega ühiskonnaelus, toon Saturni märgi järgi välja meie presidendid, peaministrid, riigivanemad. Meil ei ole neid palju, aga huvitav, et parimate juhiomadustega sodiaagimärkidesse koguneb mitmeid. Samas mõnest nõrgast ei leia siiani ühtki.





Loodetavasti aitavad järgmisel aastal saabuvad ravimid haigusega hakkama saada.

Kuna väga negatiivselt lahenduv saturnlikkus võib esile tõsta türanlikke omadusi, siis on näitena toodud ka maailma suurimad diktaatorid.

Saan aru, et Saturn on eestlase loomule sobilik planeet, sest rõhutab saavutusi läbi raske töö, nagu see oli ka Vargamäe Andrese aateks.

Täpselt: "Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus!" Ma pole kunagi arvanud, et see "armastus" tingimata midagi romantilist peaks tähendama. Õpi armastama seda, mida pead, ja leiad rahu. Töö ei ole ainult kraavi kaevamine, hoopis aru saamine, et kas kaevamine ülepea vajalik on. Ja vaev on võidelda kõige ahvatlevaga, mis olulisest eemale kisub. Küll siis armastus ka tuleb, vahel isegi Armastus.

Rõhutate, et teie horoskoobid pole ennustused ja teie ise pole ennustaja.

Astroloogia tegeleb ajaga. Saan rääkida vaid sellest, millal ja mis valdkonnas aeg lahti on. Mida inimene konkreetsel ajal teeb, on tema asi.





