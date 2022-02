Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Oleme uskumatuna tunduva olukorraga nii harjunud, et ei pane seda tähele. Jutt on nimelt 100aastaseks saava riigikogu hoone ees laiutavast parklast, kus on tasuta parkimiseks ruum 64 riigikogu liikme autodele. Külalistele ja maja töötajatele ka.

Oleme läbi aastakümnete harjunud autodemerega väärika hoone ees, vaid haruharva võib meid külastada küsimus: kas ikka nii peab olema?