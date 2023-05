Piret Tali: oled sa Nursipalu ööbik või Kremli kasulik idioot?

Et seal, tema armastatud sünnipaigas keegi end peaks tahtma Eesti Vabariigist lahti haakida ja määratleda end rahvusliku eripiirkonnana? Mis mõte oli tal siis tsaariarmee alt Vabadussõtta minna ja Eesti ohvitseriks saada, kui nüüd kaitseväelastest justkui rahvavaenlased on tehtud? Kuis küll vabaduse olemus saja aastaga sedavõrd muutub... Kas kusagil on nüüd ka võrokeste rahvaarmee, mille ridadesse saab astuda?