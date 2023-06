Eero Merilind: isiklik terviseplaan igale inimesele

Maailm muutub järjest digitaliseeritumaks ja mobiilsemaks – lauatelefonid asenduvad mobiiltelefonidega, paberfotode asemel on digipildid, lennuki pardakaardid on digitaalsed. Isegi autoga sõites ei pea juhiluba kaasas olema (Eestis), piisab ID-kaardist. Samamoodi on vaja digitaliseerida iga inimese isiklik terviseplaan ning haiguse korral haiguse jälgimise plaan.